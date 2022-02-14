Журналист заявил Путину, что ему никто не отдаст Украину.

Журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение к президентам Украины Владимиру Зеленскому и России Владимиру Путину.

Видео он разместил в своем Youtube-канале накануне. Ролик журналист записал сразу на нескольких локациях. Находясь на площади Льва Толстого, Гордон, обращаясь к Путину, сказал, что писатель бы "не один раз перевернулся в гробу", узнав, что РФ хочет завоевать Украину. Во дворе дома, где раньше жил, журналист рассказал, что когда-то служил в советской армии на территории РФ.

"У нас, у украинцев, киевлян, есть родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы. Хотите ли вы бомбардировать Киев и другие города Украины, зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть. Нам все равно. Мы будем защищать свою Родину, потому что Родина - это мама. И другой Родины у нас нет", - сказал он.

Гордон также обратился к матерям российских военных, призвав их повлиять на своих детей, чтобы они не шли воевать в Украину. "Помните, что Путин и его друзья сюда не прийдут... Они пошлют ваших детей, как мясо", - сказал журналист.

"Владимир Путин, мы никому не отдадим Киев и другие украинские города", - добавил Гордон.

Президента Владимира Зеленского он попросил обратиться к украинцам и разъяснить, что делать в случае агрессии РФ. "Когда будут раздавать оружие, если это нужно? Где каждый должен занять позицию в час Х? Выступите, пожалуйста, с обращением к нации", - призвал президента журналист.

Отметим, ранее Гордон сомневался, что Россия пойдет на открытое вторжение в Украину.

Накануне в сети появилась информация о том, что Гордон якобы вывез семью за границу. Комментируя ее, он записал новое видео, в котором показался дома с женой Олесей Бацман. "Мы отсюда не уедем никуда, это наш город", - заявил он.