Переговоров с Россией не будет, подчеркнул советник Офиса президента.

Отсутствие переговоров между Украиной и Россией насчет войны способствует тому, чтобы в РФ был сговор против президента Владимира Путина с целью его свержения.

Российский депутат и советник Путина Сергей Глазьев хотел убедить, что РФ не виновна в начале войны, и донести, что его страна хочет переговоров, рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"…Логика такая – нас втянули, войну мы не хотели. А читайте – мы не виноваты, нас же втянули, это же не мы. Во всех этих разрушениях косвенно виноваты Соединенные Штаты. Бучах и прочих-прочих изюмах, потому что они же втягивали. Мы были вынуждены. А там дальше – туман войны, стреляешь и не видишь, а потом бац – и оказалось 400 трупов гражданских…", – сказал советник.

По мнению советника, то, что Россия хочет переговоров, неизбежно вытекает из посыла о якобы ее невиновности в войне.

"…Это неизбежно вытекает из первого, поскольку если Штаты и Британия втянули, значит у них есть какие-то интересы, давайте поговорим об этих интересах…", – добавил Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что переговоров с РФ не будет.

"А ничего не будет, никаких переговоров, потому что отсутствие переговоров с ними – самая выгодная стратегия по скорейшему обустройству коллапса внутри самой России и приведения ситуации к такой, что вот такие вот глазьевы, сговорившись с другими всякими товарищами, захотят убрать Владимира Владимировича с поста президента", – полагает он.

Ранее Сергей Глазьев заявил, что в США ждали вторжения России в Украину, "Россия оказалась втянута в войну со всем Западом по американо-британскому сценарию". Российский депутат утверждал, что российской стороне "внушили иллюзию быстрой победы".

Стоит отметить, что западные страны пытались отговорить РФ от вторжения в Украину и предупреждали Киев об угрозе широкомасштабной агрессии.

Переговоры между Украиной и Россией – что нужно знать

Украина отказалась вести переговоры с Россией, пока у власти находится Владимир Путин. Такое решение было принято на заседании СНБО, и 4 октября его ввел в действие президент Владимир Зеленский.

10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, а также использовала против нашей страны дроны-камикадзе. Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя удары по Украине, сказал, что Россия ракетным террором пытается склонить Киев к переговорам.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о дальнейшей эскалации агрессии Росси против Украины, в который признала режим РФ террористическим.

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