Секретарь СНБО заверил, что Великобритания ничего нового не сообщила.

Информация британской разведки о том, что президент РФ Владимир Путин хочет установить пророссийский режим в Украине во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым, не стала новой для Украины.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью BBC Украина.

Комментируя данные британцев о Мураеве, Данилов ответил: "Для кого это сенсация?"

"Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, который не называет английская разведка, четко осознаем фамилии, имена, отчества этих людей. Знаете, как говорят: А вы не можете всех объявить? Зачем вы их придерживаете? Объявите, пожалуйста, всех. Гораздо интереснее будет", - добавил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что СНБО четко понимает, "чем занимается пятая колонна". В частности, именно поэтому ввели санкции в отношении "каналов Медведчука". В то же время Данилов отметил, что не взялся прогнозировать, будут ли введены санкции против канала Мураева "НАШ".

"Я не могу единолично этот вопрос решать. Если соответствующие документы будут поданы в аппарат СНБО, они будут рассмотрены и соответствующие решения будут приняты на заседании СНБО", - отметил он.

Данилов заверил, что вся информация относительно людей, которые поддерживают пятую колонну, есть в распоряжении СНБО. Британская разведка не сообщила ничего нового.

Читайте также"Совсем новенькая": Мураев ответил на слова главы МИД Британии и пожаловался на угрозыНапомним, в МИД Британии заявили, что Россия собирается назначить Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что на данный момент находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

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