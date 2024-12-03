Речь идет о "работе, связанной с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры".

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум после досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины решила продолжить свою карьеру в исполнительной ветви власти.

Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько, отвечая на вопрос о том, на какую должность она должна перейти.

По словам Крулько, это будет "работа, связанная с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры".

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На уточнение, нужно ли для этого голосование парламента, депутат отметил, что "это решение Кабинета министров". "Очевидно, что это произойдет на одном из ближайших заседаний правительства", - сказал Крулько.

Также на вопрос, кто должен зайти в парламент вместо Шкрум, депутат рассказал, что следующий по списку у "Батькивщины" - Богдан Лукашук, который является представителем Хмельницкой области.

Новости из Верховной Рады Украины

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале проинформировала о смерти народного депутата из фракции "Голос" Олега Макарова. Ему было 59 лет.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия признала постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву избранным народным депутатом Украины.

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