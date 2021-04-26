20 апреля народный депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко в Минске провел встречу с Александром Лукашенко.

Народный депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко во время поездки в Беларусь находился в отпуске по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге, комментируя ситуацию вокруг поездки Шевченко в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, который называет себя президентом страны.

По словам Разумкова, парламент не делегировал Шевченко никаких полномочий.

Он отметил, что во время поездки Шевченко находился в отпуске по собственному желанию, а «запретить передвигаться гражданам и народным депутатам у меня возможности нет».

"Я думаю, что любые международные отношения должны проходить на должном уровне и с надлежащими полномочиями", - добавил Разумков.

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Встреча Шевченко и Лукашенко: что известно

20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске провел встречу с Лукашенко.

В партии «Слуга народа» заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.

Сегодня, 26 апреля, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

Ранее Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".

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Автор: Денис Прядко