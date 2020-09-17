Помощнику народного депутата уже объявили о подозрении в пособничестве в получении взятки.

Утром 17 сентября депутату «Слуги народа» Александру Юрченко не смогли вручить подозрение по делу о взяточничестве.

Об этом в Telegram сообщает член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, парламентарию известно, что правоохранители сейчас не могут попасть к нему в дом.

«Причина в том, что депутат Юрченко не пришел в четверг в Раду, закрылся в частном доме и не выходит наружу. Юрченко пользуется тем, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы зайти не смогут», – написал Лещенко.

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При этом Лещенко отметил, что у правоохранителей есть и другие варианты вручения депутату подозрения.

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14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета предложил вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу вымогательства взятки в размере 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко. 15 сентября Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки. По данным следствия, помощник выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн грн залога.

Сегодня, 17 сентября, Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей Юрченко.

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Автор: Яна Ставская