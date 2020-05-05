"Прагматичный расчет": глава МИД назвал три тактических задачи Украины в вопросе деоккупации Крыма
Украина разрабатывает концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под свой контроль, планируется реализовать в этом вопросе несколько задач.
Об этом заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба, пишет НВ.
"У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кориневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма", – сообщил Кулеба.
По его словам, Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую.
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"Тактические задачи. Первая – как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье – какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача – это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – отметил Кулеба.
Он также заверил, что команда МИД и другие ведомства постоянно работают над этим.
Ранее Кулеба заявил, что Украина готова разговаривать с украинцами из оккупированного Донбасса, но не с боевиками.