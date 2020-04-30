Украина готова разговаривать с украинцами из оккупированного Донбасса, но не с боевиками - Кулеба

Глава МИД Украины во время разговора с коллегами из стран "нормандского формата" заявил, что Украина никогда не будет пересекать "красных линий", которые противоречат интересам страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что украинские власти готовы разговаривать с украинскими гражданами из оккупированного Россией Донбасса, но не с подконтрольными России боевиками.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки", который состоялся в формате видеоконференции.

"Прежде всего, позиция Украины остается неизменной, и ее полностью поддерживают наши партнеры из Франции и Германии о том, что у нас Трехсторонняя контактная группа, в которой присутствуют Россия как государство-агрессор, Украина как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ как посредник, а также приглашенные участники, остается ключевым механизмом для поиска взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий", - сказал Кулеба.

Он отметил во время разговора, что Украина готова к диалогу по любым чувствительным вопросам, но никогда не будет пересекать "красных линий", которые противоречат интересам страны.

Читайте также"Нормандская четверка" не обсуждала Консультативный совет в ТКГ, хотя Лавров поднял этот вопрос - Кулеба

Также Кулеба добавил, что определенная часть разговора была посвящена попыткам министра иностранных дел России Сергея Лаврова "завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемыми, условно их назовем Донецком и Луганском".

"Я в связи с этим хочу еще раз публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, проживающими на оккупированных территориях, более того, мы стремимся к такому диалогу, но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий, а в итоге, и оккупационную зону", - заявил Кулеба.

Также он сказал, что диалог должен развиваться. "Есть отработанные механизмы взаимодействия в Трехсторонней контактной группе, и она остается основой для нашей работы", - сказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что сегодня в основном обсуждались вопросы безопасности. "Это еще раз показывает, что любая политическая дискуссия в минском, нормандском формате базируется на принципе - сначала безопасность. Это фундаментальный принцип - сначала безопасность. И мы не планируем от него отступать", - заявил Кулеба.