В Минздраве напомнили, что признание какой-то страной определенной вакцины не гарантирует право на въезд.

Препарат AstraZeneca является лидером среди вакцин от коронавируса, прививки которым позволяет путешествовать в разные страны без необходимости прохождения ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины со ссылкой на онлайн-издание о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World.

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В частности, AstraZeneca европейского и корейского производства признается в более чем 140 странах мира. Однако, вакцину AstraZeneca/Covishield индийского производства признают лишь в 60 странах.

Более 120 стран признают сертификаты о прививках вакциной Comirnaty/Pfizer. Более чем 80 стран готовы пускать к себе людей, привитых препаратом Moderna.

А вот прививки, сделанные вакциной CoronaVac/Sinovac принимают в почти 50 странах.

Впрочем, в Минздраве напомнили, что признание какой-то страной определенной вакцины не гарантирует право на въезд.

"Каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри самой страны, так и в стране, из которой направляется путешественник. Эти требования могут меняться", - отметили в Минздраве.

Вакцинация в Украине: что известно

В Украине вчера, 1 сентября, от COVID-19 привили 119022 человека. С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 452 тыс. 125 людей, из них получили две дозы - 3 млн 906 тыс. 070.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее; и вакциной Moderna американского производства.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

Автор: Александр Топчий