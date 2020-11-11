Дело против Байдена было зарегистрировано в ГБР по статье "Вмешательство в деятельность государственного деятеля" во исполнение решения суда.

Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении избранного президента США Джозефа Байдена.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - сообщил источник.

Он напомнил, что дело было зарегистрировано по ст.344 УКУ («Вмешательство в деятельность государственного деятеля») в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое закрыло дело 23 сентября текущего года.

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Открытие производства против Джо Байдена: что известно

Ранее Виктор Шокин, занимавший должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием в отношении должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство относительно вмешательства бывшего вице-президента США Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Шокина.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН