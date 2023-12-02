Адвокаты говорят об угрозе жизни нардепа.

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил о нанесении ему телесных повреждений в Киевском СИЗО.

Об этом сказано на странице Дубинского в Facebook. При этом отмечается, что временно право публикации в своих соцсетях народный депутат передал своим адвокатам.

"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", - сказано в сообщении.

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Дубинский требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюськи, генерального прокурора Костина, главы Национальной полиции Клименко.

"Существует реальная опасность здоровью и угроза жизни народного депутата Украины.

Очевидно, что кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях его пребывания в Киевском СИЗО", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что адвокаты требуют принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ для того, чтобы обеспечить сохранение его жизни.

Дело Дубинского

13 ноября в Служба безопасности и ГБР отметили, что собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и якобы входил в состав преступной организации, которую сформировало Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

Дубинскому сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 255 ("государственная измена"; "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней").

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