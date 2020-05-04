Суд разрешил ГБР изъять у Черновол разрешения на оружие: экс-нардеп вспомнила о "красном платье"

По словам экс-нардепа, соответствующее оружие у нее изъяли во время обыска 10 апреля.

Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований разрешение на изъятие у народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол разрешений на ношение и хранение наградного оружия.

Соответствующее постановление следственного судьи Татьяны Ильевой Черновол опубликовала в Facebook.

"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить следователю ... временное разрешение к вещам и документам, которые находятся во владении Черновол: оригиналы разрешения на хранение и ношение автомата "АКС-74" ..., пистолета "Форт 9", - говорится в постановлении.

Черновол напомнила, что соответствующее оружие у нее изъяли во время обыска 10 апреля.

"Придут с обыском за красным платьем? Это просто смешно. Вручил мне следователь постановление суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие", - прокомментировала экс-депутат.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева, в которой указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

В свою очередь в ГБР заявили, что Черновол сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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По данным ГБР, 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, где располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе. В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

16 апреля судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

24 апреля коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила меру пресечения Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной - с 22:00 до 6:00.