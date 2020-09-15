По словам генпрокурора, она не «пытается кого-то защитить, кого-то отбелить».

На сегодня украинские правоохранительные органы ведут несколько расследований, которые касаются народных депутатов.

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Об этом сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на заседании парламента.

"Действительно, в этом государстве идет несколько дел – расследований по многим народным избранникам, и результаты этих расследований мы увидим. Мы либо придем к законным процессуальным решениям, либо не придем», - заявила она.

Также Венедиктова подчеркнула, что не является нормальной ситуация, когда дела в отношении депутатов обсуждаются в прессе и складывается впечатление, что якобы генеральный прокурор «пытается кого-то защитить, кого-то отбелить». "Абсолютно нет. Я хочу сказать, что я не буду никого покрывать, если есть состав преступления и доказан этот состав преступления, то конкретный депутат, с конкретной фамилией будет привлечен к ответственности», - подчеркнула генпрокурор.

Коррупционный скандал в ВР

14 сентября заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк выступил на заседании Согласительного совета с предложением вызвать в парламент Венедиктову по поводу якобы вымогательстве взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция «Слуга народа»).

Депутат от «Слуги народа» Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции «Слуга народа».

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Автор: Надежда Пришляк