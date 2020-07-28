За шесть лет ни один новый специалист в Украине не стал судьей – замглавы Верховного Суда

В течение этого времени часть судей уволилась – должности освобождаются, но не заполняются.

Последний раз массовый набор судей в Украине состоялся в 2013 году. Если не считать нескольких назначений 2015 года, за минувшие шесть лет ни один новый специалист судьей не стал.

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Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов.

Судья, в частности, объяснил, почему в Украине дела рассматриваются так долго.

«К сожалению, дело не только в отсутствии нормативов. Так случилось, что последний массовый набор судей состоялся в декабре 2013 года. За более чем шесть лет ни один новый специалист судьей не стал, было лишь несколько назначений в 2015 году. В текущем году появились указы президента о назначении на должности судей – это около семидесяти человек. Присяги они еще не давали, соответственно осуществлять правосудие и рассматривать дела еще не могут», - сообщил Львов.

Заместитель председателя ВС напомнил, что в прошлом году была ликвидирована Высшая квалификационная комиссия судей – это орган решает, может ли лицо, прошедшее обучение, занять должность судьи.

«Было предложение (даже иностранцы просили) оставить старую квалификационную комиссию, пока не заработает новая. Однако законодатель определил иначе – действующую немедленно ликвидировать и создавать новую ВККС. Прошло девять месяцев, уже нет старой и еще нет новой, и даже пока что нет закона, на каких принципах будет создаваться новая ВККС... За это время еще часть судей уволились со своих должностей. Кто - то - вследствие привлечения к ответственности, и достаточно значительная часть - просто по собственному желанию. Должности освобождаются и не заполняются», - подытожил Львов.

Ранее сообщалось, что тысячи пьяных за рулем и хулиганов избежали наказания, поскольку судить их было некому. В семи судах по Украине нет ни одного судьи, еще в восьми - есть, но судить не имеют права. В целом же в Украине не хватает более двух тысяч судей.

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