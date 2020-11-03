В плотном потоке машин на бульваре Дружбы Народов в районе Печерска журналисты заметили, что Арахамия постоянно перестраивается из рядя в ряд.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия превышает скоростной режим и часто говорит по телефону за рулем.

Об этом сообщает «Страна».

Оказалось, что Арахамия разгоняется до 126 километров в час, при этом редко включает поворотники и часто разговаривает по телефону за рулем.

Журналисты заметили автомобиль депутата Toyota Land Cruiser на Одесской трассе.

«По пути следования прямо в окно можно было рассмотреть, что водитель автомобиля отвлекается от дороги и читает что-то на своем смартфоне, а потом и звонит, поднеся трубку к уху. При этом Арахамия не использует hands free гарнитуру. Хотя можно подключить телефон к машине по средствам Bluetooth и общаться по громкой связи или же использовать наушники», - сообщают журналисты.

Сообщается, что на проспекте Глушкова внедорожник не притормаживал даже в районе светофора на КПП, а ехал он на скорости 126 километров в час. Напомним, по правилам в черте города разрешено двигаться не более 50 км/час.

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В плотном потоке машин на бульваре Дружбы Народов в районе Печерска журналисты заметили, что Арахамия постоянно перестраивается из рядя в ряд. При этом он через раз включает поворотники, чем провоцирует аварийную ситуацию на дороге.

Напомним, автомобиля Toyota Land Cruiser нет в электронной декларации политика за прошлый год на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции).

Слежка за Арахамией: что известно

24 октября Арахамия заявил, что нашел под своим авто подозрительный предмет. "В 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", - написал он в Facebook.

По факту возможного слежения за народным депутатом Украины, председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией открыто уголовное производство.

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Автор: УНИАН