В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу".

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что допрос подозреваемого в госизмене кума Путина, нардепа Виктора Медведчука может выявить причастность к коррупционным схемам пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC.

У Данилова поинтересовались, правы ли те пользователи соцсетей, журналисты, эксперты, которые говорят, что украинская власть через него будет пытаться получить показания на Петра Порошенко.

На что тот ответил: "От него надо взять показания на всех, с кем он работал. И если он работал с Петром Алексеевичем, то он должен дать такие показания".

Как сообщал УНИАН, Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольной деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля Медведчука задержали. Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву.

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