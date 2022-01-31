Также коронавирусом инфицировались 78 работников аппарата парламента.

В Верховной Раде COVID-19 заболели 28 народных депутатов и 78 работников аппарата парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"По той информации, которая есть у меня, по состоянию на сегодня 28 народных депутатов и 78 работников аппарата заболели. Но цифры еще уточняются, потому что начало дня, и не исключаю, что они могут быть больше", - сказал он.

Стефанчук напомнил, что завтра открывается новая сессия парламента, а дальше будут две недели работы народных депутатов в комитетах парламента. Председатель ВР обратился к нардепам с просьбой оставаться в Киеве и работать в комитетах.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко уверяет, что при необходимости парламент изменит Календарный план проведения сессии и проведет несколько пленарных недель подряд для принятия необходимых законов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета Корниенко отметил, что нынешнее количество больных COVID-19 в ВР является "впечатляющим", и с этим нужно считаться, подстраивать под это работу парламента. В то же время он призвал отбросить политические спекуляции относительно изменений Календарного плана.

"Календарный план - это точно не высеченная на скрижали вещь, это вообще постановление даже, а не закон. И мы только за прошлую сессию его 3 или 4 раза меняли. И если нам надо будет срочно голосовать много важных законопроектов, возможно, и оппозиционных, и от коалиции, монобольшинства, то, конечно, мы сможем легко внести изменения в Календарный план, и снова сделать несколько пленарных недель подряд, и никакой проблемы в этом нет", - сказал он.

Читайте такжеСтефанчук рассказал о готовности Рады к возможной агрессии РоссииНапомним, 27 января ВР приняла постановление "О календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". В частности, во вторник, 1 февраля, состоится пленарное заседание, но всю эту неделю и следующую народные депутаты будут работать в комитетах. Это связано с тем, что среди депутатов и работников аппарата ВР много больных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в начале января председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук второй раз заболел COVID-19. Впоследствии он сообщил о своем выздоровлении.

За минувшие сутки, 30 января, коронавирус в Украине зафиксировали у 22 026 человек, в частности, среди них 2 865 детей и 337 медицинских работников.

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