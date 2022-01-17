Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о своем выздоровлении от COVID-19.
В Facebook он написал: "Ура! Наконец отрицательный тест".
Стефанчук поблагодарил всех, кто поддерживал его в этот период.
"Особенно Александр Корниенко (первый заместитель председателя ВРУ - УНИАН), который на протяжении всего времени взял на себя ответственность за управление Радой", - пишет Стефанчук.
Читайте такжеМэр Киева во второй раз заболел COVID-19
Он пожелал всем "крепкого здоровья и мощного иммунитета", а также призвал вакцинироваться и соблюдать все антиковидные требования.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2020 года Стефанчук заявлял, что заболел COVID-19.
6 января 2022 года в Facebook он сообщил, что во второй раз заболел COVID-19.
"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", - отметил Стефанчук.