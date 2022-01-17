Тест на COVID-19 отрицательный.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о своем выздоровлении от COVID-19.

В Facebook он написал: "Ура! Наконец отрицательный тест".

Стефанчук поблагодарил всех, кто поддерживал его в этот период.

"Особенно Александр Корниенко (первый заместитель председателя ВРУ - УНИАН), который на протяжении всего времени взял на себя ответственность за управление Радой", - пишет Стефанчук.

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Он пожелал всем "крепкого здоровья и мощного иммунитета", а также призвал вакцинироваться и соблюдать все антиковидные требования.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2020 года Стефанчук заявлял, что заболел COVID-19.

6 января 2022 года в Facebook он сообщил, что во второй раз заболел COVID-19.

"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", - отметил Стефанчук.