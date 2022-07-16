Русские, вероятно, потеряли до трети всего личного состава, который первоначально собрали и направили на разгром Украины, отметил Фукуяма.

Российский президент Владимир Путин лгал, когда заявлял, что ВС РФ "по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали". Вероятно, Россия испытывает очень острую нехватку личного состава.

Об этом в интервью DW рассказал известный философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Фукуяма ссылается на независимых экспертов, которые отмечали дефицит людей в рядах российской захватнической армии.

"Они (русские - УНИАН) потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, который первоначально собрали и направили на разгром Украины. Оценки российских потерь только приблизительные, но, возможно, речь идет о порядка 20 000 убитых и, возможно, порядка 60 000 раненых. Плюс к этому пленные, и так далее", - уточнил Фукуяма.

По его мнению, война в Украине обернулась для России "практически катастрофой".

"Учитывая, что российская армия добилась лишь очень незначительного продвижения за два месяца с тех пор, как они начали концентрировать военные действия на Донбассе, и я полагаю, что у них не так много резервов. Так что, с моей точки зрения, Путин блефует, когда говорит, что они еще даже не начинали", - отметил профессор.

Что сказал Путин

Ранее Путин цинично прокомментировал войну против Украины, заявив, что российская армия "всерьез пока ничего не начинала". "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну что тут скажешь. Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это - трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали", - сказал диктатор, добавив, что РФ якобы не отказывается от мирных переговоров.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что такие слова российского диктатора рассчитаны на внутреннюю аудиторию. А Офисе президента Украины назвали "мантру" Путина еще одним доказательством "продуманного российского геноцида".

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