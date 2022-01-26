Пользователи соцсетей возмутились пророссийским заявлениям нардепа.

Депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Денис Штейман прямо в кабинете мэра Изюма Харьковской области заявил, что аннексированный Россией Крым принадлежит тому, чей флаг в нем развевается.

Скандальное заявление политика опубликовали пользователи в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Журналисты спросили Дениса Штеймана "Чей Крым?".

"Чей там флаг висит, того и Крым", - сказал депутат.

Отметим, Штейман уже неоднократно попадал в различные скандалы. Так, полиция Харьковской области 31 августа 2021 года объявила ему о подозрении в препятствовании журналистской деятельности.

Ранее, как сообщал УНИАН, во время конференции индийского института оборонных исследований командующий ВМС ФРГ Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

22 января Шенбах подал в отставку после скандала, вызванного его заявлениями.

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