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"Жахнем!", поедание бычков и "алко-туризм": журналисты показали, чем занимаются нардепы на заседании Рады (фото)

08:43, 01 июля 2020
Политика
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Не все депутаты заняты законотворчеством / фото УНИАН

Во время вчерашнего заседания Верховной Рады, на котором рассматривались поправки к законопроекту об игорном бизнесе, некоторые депутаты были заняты не только законотворческой деятельностью.

Как сообщают "Буквы", некоторые нардепы от "Слуги народа" обсуждали "алкопати".

Соответствующая дискуссия велась в чате под названием "Слуга народа. Комитет". 

"Согласно переписке, которую удалось зафиксировать корреспонденту, один из участников разговора предложил "сделать вечеринку в формате алко-туризма". Это вызвало оживленную дискуссию среди "слуг", которые оставляли реплики следующего содержания: "Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем", "Прямо фестиваль намечается!" и другие, - пишет издание.

Переписка в чате нардепов / "Буквы"

В свою очередь, нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный был замечен за поеданием бычков прямо в сессионном зале парламента.

Депутат ест бычки в Раде / &quot;Буквы&quot;

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов не есть в сессионном зале и не удовлетворять "любые другие физиологические потребности".

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