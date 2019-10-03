Разумков попросил депутатов не удовлетворять "физиологические потребности" в зале Рады

После этой просьбы в сессионном зале был очень громкий смех и много депутатов повернулись в сторону рабочего места народного депутата Ильи Кивы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов не есть в сессионном зале и не удовлетворять "любые другие физиологические потребности".

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он обратился с просьбой к народным депутатам: "Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, так же IQOS - я не вижу в зале табличек IQOS-френдли. Так же я обращаюсь ко всем, что в зале ВР не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности".

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После последней фразы в сессионном зале был очень громкий смех и многие депутаты повернулись в сторону рабочего места народного депутата Ильи Кивы (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), поскольку в интернете было размещено видео, где он в сессионном зале после звонка девушке-модели касается своего паха.

Перед этим в интернете размещали видео, где народные депутаты едят в сессионном зале.