Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов.

Украина неизменно отстаивает цель, чтобы ежегодная помощь Соединенных Штатов Америки для нашей страны выросла до 1 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинге.

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в 756 миллионов долларов, в частности, на укрепление безопасности - 400 млн долларов. Но наша цель-один миллиард долларов поддержки - остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся", - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеВ Евросоюзе подготовили серьезные санкции в случае новой агрессии РФОн добавил, что по линии Государственного департамента, Пентагона, Агентства США по международному развитию на цели поддержки ключевых реформ в Украине американская сторона выделила более 460 миллионов долларов.

Глава МИД отметил, что лично уделяет особое внимание развитию военно-технического сотрудничества, что важно на фоне российской эскалации. "Моя позиция очень проста, я артикулирую ее на каждой международной встрече: Сильная Украина - это лучший фактор сдерживания России от дальнейшей агрессии. Именно поэтому дипломаты упорно работают над усилением украинского войска, привлекая новое оружие, новые технологии, дополнительное оборудование, вооружение, средства, тренировки и обучения", - заявил Кулеба.

Он отметил, что в этом году благодаря договоренности президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена был привлечен дополнительный пакет безопасности помощи США объемом 60 миллионов долларов.

"Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 миллионов долларов. Это конкретная помощь украинской армии", - сказал Кулеба.

"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тыс. доз вакцин от COVID-19", - добавил он.

Напомним, также Кулеба заявил, что Украина стремится к четкости в вопросе сроков вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

"Мы давно придерживаемся позиции о том, что интеграция и в ЕС, и в НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения на обоих направлениях мы хотим иметь четкость", - сказал Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко