В 2020 году одна из таких военных машин утонула во время учений, в результате чего погибли девять человек.

Корпус морской пехоты США решил держать свои плавающие военные машины десанта Amphibious Assault Vehicles (AAV) подальше от воды.

Как пишет USNI News, исключения будут касаться только чрезвычайных ситуаций.

Плавающие броневые транспортеры - это разновидность легкой бронетанковой техники, способная сходу, без дополнительной подготовки форсировать водные преграды различного характера.

Запрет на использование в воде коснется бронетранспортеров-амфибий AAV 1970-х годов. Все из-за инцидента 2020 года, когда одна из таких машин утонула во время учений у побережья Калифорнии. В результате погибли восемь морских пехотинцев и моряк.

"AAV является безопасным и эффективным транспортным средством для десантных операций. Тем не менее, учитывая текущее состояние программы по созданию транспортных средств-амфибий, комендант корпуса морской пехоты решил, что AAV больше не будет использоваться в регулярных развертываниях или тренироваться в воде во время военных учений; AAV вернутся к работе в воде только в случае необходимости для реагирования на кризисные ситуации", - говорится в официальном заявлении.

Кроме того, из-за проблем с буксирным механизмом американские военные уже запретили использовать в воде свои амфибийные боевые машины ACV (Amphibious Combat Vehicle), предназначенные для замены десантной плавающей машины AAV. Однако их надеются полностью вернуть в строй к началу нового года.

Ранее УНИАН писал, как венные США во время учений по ошибке захватили мастерскую в болгарском селе. А в Канаде военных во время учений тайно угощали сладостями с наркотиками.

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Автор: Катерина Комолова