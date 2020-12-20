Глава государства подчеркнул, что новоизбранный президент Джо Байден хорошо понимает ситуацию в Украине, поэтому способен назначить нужного человека на эту должность.

Президент Владимир Зеленский ожидает назначения нового спецпредставителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, опубликованном на сайте главы государства.

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«В какой-то момент мы, к сожалению, потеряли спецпредставителя по вопросам Украины в США Курта Волкера, он делал очень важные соединяющие шаги и мог общаться как с Украиной, так и прекрасно общался с Российской Федерацией и знал всю информацию не понаслышке. Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно - выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что новоизбранный президент Джо Байден хорошо понимает ситуацию в Украине, поэтому способен назначить нужного человека на эту должность.

«Здесь президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он - практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами. Зная реформы в Украине, он будет понимать и сможет отличить реальную информацию от фейков», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что понимание Байденом реальности в России, в Украине, в Европе даст возможность решения всех конфликтных задач.

Визит Зеленского в США

В ноябре заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что прорабатывается повестка дня визита главы государства Владимира Зеленского в США.

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Автор: Павел Степанец