Пропагандистские мощности этой ботофермы использовали и российские спецслужбы.

Кровавая война российских захватчиков против украинского народа продолжается на всех фронтах. Пока защитники Украины неистово бьются на передовой за нашу свободу, Россия атакует умы украинцев. Ботофермы массово распространяют российскую пропаганду. Как выяснилось, в этой структуре замешаны такие украинские политики, как Петр Порошенко и другие.

Об этом сообщается в новом сюжете "Грошей".

В самой РФ огромная армия ботов, она выполняет ряд задач российской пропаганды. Наиболее уязвимыми людьми, на которых сильнее всего влияют фейковые комментарии, являются пожилые люди. Они не могут "фильтровать" информацию в социальных сетях и мессенджерах. Пожилые люди не могут понять, что комментарии и сообщения могут писать не настоящие пользователи, а боты.

А недавно Служба безопасности Украины обезвредила организованную группировку, которая создала миллионную ботоферму для дискредитации руководства нашей страны и расшатывания общественно-политической ситуации. Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны. Тогда источник в правоохранительных органах сообщал, что политсила, которая пользовалась услугами этой ботофермы, - "Европейская солидарность" (возглавляет экс-президент Петр Порошенко).

Пропагандистские мощи этой ботофермы использовали и российские спецслужбы. Через ботов они распространяли фейковые новости с фронтов, ложь о конфликте военного руководства и о первой леди. Для этого пропагандисты использовали до 1 млн. собственных ботов и группы в соцсетях из 400 тысяч человек.

Несмотря на большие ботомощности в самой путинской России, эта ферма именно в Украине была стратегически важна для вражеских спецслужб. Техническое оснащение разоблаченной ботофермы стоит миллион гривень, рассказал технический специалист.

Кроме затрат на оборудование, много стоит администрирование и закупка аккаунтов, программное обеспечение.

Несмотря на все это и многие другие факты, которые должны быть проверенными и доказанными в суде, в самой ЕС связь с ботофермой поспешили возразить, говорится в сюжете. Кроме этого журналистам удалось выяснить, что армия ботов могла стоить политсиле пятого президента, по приблизительным подсчетам, 100 тысяч долларов в месяц.

Ранее УНИАН уже сообщал, что журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность".

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