Соответствующие производства открыл частный исполнитель города Киева, как стало известно из Единого реестра должников.

Против партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" открыли исполнительные производства о взыскании 11,5 миллионов гривень задолженности за аренду помещений по судебному решению.

Соответствующие производства открыл частный исполнитель города Киева, как стало известно из Единого реестра должников.

Единый государственный реестр судебных решений в свою очередь указывает, что политическая партия "Европейская Солидарность" задолжала 11,5 миллионов гривень предприятию "Киев" за аренду помещений. Общая сумма задолженности состоит из основного долга (10 045 620 грн), пени (449 190 грн), инфляционных потерь (628 688 грн), процентов годовых (213 866 грн) и расходов по уплате судебного сбора (170 060 грн).

Также политическая партия в соответствии с дополнительным судебным решением по делу обязана заплатить предприятию почти 320 тысяч гривень расходов на профессиональную юридическую помощь.

Из Единого реестра должников известно, что соответствующие исполнительные производства против политической партии под номерами 69399565 и 69492891 находятся на исполнении у частного исполнителя города Киева Николая Бердара. По информации взыскателя, они открыты 12 и 25 июля 2022 года в соответствии с целью принудительного исполнения решения.

Напомним, Единый государственный реестр судебных решений (ЕГРСР) – это государственный портал, который обеспечивает гражданам Украины общий доступ к решениям судебной власти, а Единый реестр должников (ЕРБ) – это онлайн база данных физических и юридических лиц, которые имеют невыполненные имущественные обязательства.

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