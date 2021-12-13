Высокий представитель ЕС заявляет, что самое главное дело сейчас заключается в том, чтобы исключить обострение ситуации и сдерживать любую эскалацию.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что в связи со стягиванием российских войск к границам Украины надо ожидать лучшего, но быть готовыми к худшему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал в Брюсселе после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"В такой ситуации вы должны ожидать лучшего и готовиться к худшему. И это то, в большей или меньшей степени, что мы делаем. Готовимся к худшему, ожидаем лучшего", - заявил Боррель.

В этой связи он сказал, что ЕС избрал тактику убеждения, чтобы избежать нового кризиса.

Читайте такжеДжонсон предупредил Путина о последствиях в случае агрессии РФ против Украины"Чтобы попытаться избежать начала осуществления любого рода военных действий, так как только это начнется, будет очень сложно остановить", - подчеркнул Боррель.

Также он отметил, что самое главное дело сейчас заключается в том, чтобы исключить обострение ситуации и сдерживать любую эскалацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, Боррель сказал, что вопрос наращивания российских войск у границ Украины занимает значительное место в повестке дня ЕС, и будет рассматриваться в четверг, 16 декабря, на заседании Европейского Совета на уровне лидеров стран-членов ЕС.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко