Европейцы воспринимают вторжение России как атаку не только на соседнее государство, но и на европейскую безопасность в целом.

Подавляющее большинство жителей семи стран Европы, где проживает две трети населения Евросоюза, верят, что НАТО и ЕС должны помочь Украине в случае вторжение России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям.

Опрос проводили в конце января в семи странах - Румынии, Польше, Швеции, Германии, Финляндии, Италии и Франции.

Более 60% респондентов в семи странах называли НАТО главным защитником украинского суверенитета. Кроме того, опрошенные считают, что Евросоюз также должен защитить Украину в случае усиления российской агрессии.

Более 60% опрошенных поляков считают, что их страна должна помочь защищаться Украине от России.

Более 60% респондентов в Польше, Швеции, Италии и Румынии больше всего доверяют НАТО в защите интересов граждан ЕС. В то же время в Швеции и Финляндии считают, что защищать интересы граждан должны институты Евросоюза.

Что касается роли Великобритании в защите безопасности Украины, тут европейцы разделились во мнениях. Большинство опрошенных считают, что Великобритания не играет основную роль в защите Украины, в том числе и из-за выхода из ЕС. Однако в Польше и Швеции более чем половина опрошенных отметила, что Великобритания должна помочь Украине.

По результатам опроса, европейцы готовы принять "потенциально долгосрочные угрозы" в результате защиты Украины. Речь идет о возможном прибытии большого количества беженцев, увеличении расходов на энергоносители, кибератаки и угрозе российских военных действий.

Чаще всего респонденты в Польше, Румынии и Швеции утверждали, что помощь Украине "стоит риска". В частности, в Польше 53% опрошенных заявили, что Украину стоит поддерживать, даже несмотря на риск возможного наступления на саму Польшу.

Французы и немцы наименее готовы к угрозам ради защиты Украины.

Авторы исследования отметили, что оно четко демонстрирует позицию европейцев по эскалации в Украине. По их мнению, европейцы воспринимают вторжение России как атаку не только на соседнее государство, но и на европейскую безопасность в целом.

Читайте также Большинство европейцев считают вероятным вторжение РФ в Украину - опрос Концентрация российских войск вокруг Украины

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

Вас также могут заинтересовать новости: