По информации Госпогранслужбы, не менее 15 граждан Беларуси уже попросили предоставить убежище в Украине, а по неофициальным данным, может идти речь о сотнях людей, которые нуждаются в защите.

Народные депутаты предлагают парламенту обратиться к правительству и Государственной миграционной службе о предоставлении временной защиты гражданам Беларуси.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабинету министров Украины и Государственной миграционной службе о предоставлении временной защиты гражданам Республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты в Украине в результате политических преследований в Республике Беларусь (№4143). Текст проекта постановления размещен на сайте парламента. Авторами документа являются все депутаты из фракции "Голос".

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Проектом постановления предусматривается обратиться к Кабинету министров и Государственной миграционной службе с просьбой "рассмотреть возможность предоставления временной защиты гражданам Республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты в Украине в результате политических преследований в Беларуси".

Отмечается, что принять такое решение предлагается в целях обеспечения безопасного и достойного пребывания граждан Республики Беларусь в Украину в связи с массовыми преследованиями и насилием на родине, а также учитывая необходимость в усилении международного давления на белорусских должностных лиц, причастных к искажению результатов выборов 9 августа и массовым нарушениям прав и свобод человека.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, по информации Госпогранслужбы, по состоянию на 9 сентября не менее 15 граждан Беларуси уже попросили предоставить им убежище в Украине.

"По неофициальным источникам, речь идет не о десятках, а сотнях людей. Между тем, большинство граждан Республики Беларусь прибывают в Украину, не требуя предоставления убежища в связи со сложностью и длительностью его получения, ожидая улучшения ситуации в Республике Беларусь. Их пребывание в Украине ограничивается сроком 90 дней, а доступ к рынку труда отсутствует", - отмечают депутаты.

Протесты в Беларуси и инаугурация президента

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть проведет срочные совещания для определения официальной позиции относительно тайной инаугурации Лукашенко и его политического статуса.

Позже Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Татьяна Поляковская