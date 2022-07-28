Это не первый раз, когда турецкая компания бесплатно передает свои беспилотники ВСУ.

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ, на который собирали деньги граждане Польши.

Об этом турецкая компания сообщила организатору сбора средств польскому журналисту Славомиру Сераковскому.

"22,5 млн злотых, которые предназначались на беспилотник, пойдут на гуманитарную помощь Украине, а 1,8 млн злотых, которые удалось собрать всерх нужной суммы, будут переданы ВСУ", - сообщил Сераковский.

Напомним, что это не первый раз, когда турецкая компания бесплатно передает свои беспилотники ВСУ.

Так ранее литовцы собрали почти 6 млн евро, чтобы купить для Украины Bayraktar TB2. После того, как сумма была собрана производитель беспилотников решил отдать его ВСУ бесплатно.

24 июня волонтер Сергей Притула сообщил, что за три дня украинцы через пожертвования собрали 600 млн грн, чтобы купить четыре беспилотника Bayraktar. После этого компания Baykar заявила, что бесплатно передаст три Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины. "Компания Baykar не будет принимать облату за ТВ2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим взамен собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решимостью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", - заявили тогда в компании.

Как сообщал УНИАН, польский журналист Славомир Сераковский объявил сбор средств на "Байрактар" для Украины 28 июня, а 24 июля стало известно, что необходимая сумма - более 22 млн злотых (4,6 млн евро) уже собрана.

А 19 июля норвежцы также открыли сбор на Bayraktar для Украины. По словам организаторов, на закрытие сбора потребуется менее 10 крон с каждого жителя Норвегии. Всего планируют собрать 55 млн крон (около $5,5 млн).

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