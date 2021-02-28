Американский парламентарий выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси.

Президент США Джо Байден будет способствовать европейской интеграции Украины и Беларуси, считает конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур.

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Как сообщает "Голос Америки", такое заявление Каптур сделала во время видеоконференции, которую организовала "Коалиция Центральной и Восточной Европы”.

"Я убеждена, что президент Джо Байден не нуждается ни в каких дополнительных знаниях по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе (как ответ США на события в Беларуси). Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединение таких стран как Украина и Беларусь к Евросоюзу. Такие же цели и у меня", - отметила парламентарий, возглавляющая группу по поддержке Украины в Палате представителей США.

Каптур выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси, и надеется на расширение американских санкций в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в стране.

«Вместо того, чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимира Путина, чтобы получить от него гарантии по кредитам, и помощь от их пропагандистов и спецслужб... США должны расширить санкции в отношении тех, кто занимается в Беларуси преступной деятельностью, в частности в отношении сотрудников спецслужб и МВД, а также в отношении россиян, причастных к белорусским событиям», - подытожила конгрессвумен.

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Автор: Дмитрий Захаров