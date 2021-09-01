Встреча президентов Украины и США проходит в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об укреплении партнерства между США и Украиной.

Об этом Байден сказал в начале встречи с Зеленским в Белом доме (видео опубликовано на странице телеканала Fox News в Facebook).

"Мне приятно поздравить президента Зеленского в Белом доме, в Овальном кабинете. В период празднования 30-й годовщины независимости Украины партнерство между нашими странами крепнет, чем когда-либо, и станет еще крепче. В Украины и Соединенных Штатах Америки общие ценности, и мы также твердо привержены достижению нашей долгосрочной цели в отношении Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной", - подчеркнул президент США.

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31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

В рамках визита планировалось подписать три документа: по оборонному партнерства, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.

Автор: Виталий Саенко