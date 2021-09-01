Президент США намерен подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это он сделал в своем микроблоге в Twitter.

"Я с нетерпением жду приветствия президента Владимира Зеленского сегодня в Белом доме, чтобы вновь подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - подчеркнул Байден.

Как сообщил УНИАН осведомленный источник, встреча между президентами США и Украины состоится сегодня в Белом доме между 21:00 и 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеЗеленский рассказал об обещании главы ПентагонаРанее уже стало известно, что во время своего визита в США Зеленский встретится в Калифорнии с Безосом и Маском. Президент будет обсуждать с предпринимателями вопросы "техногенного прорыва" Украины.

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Автор: Виталий Саенко