Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это он сделал в своем микроблоге в Twitter.
"Я с нетерпением жду приветствия президента Владимира Зеленского сегодня в Белом доме, чтобы вновь подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - подчеркнул Байден.
Как сообщил УНИАН осведомленный источник, встреча между президентами США и Украины состоится сегодня в Белом доме между 21:00 и 22:00 по киевскому времени.
Читайте такжеЗеленский рассказал об обещании главы ПентагонаРанее уже стало известно, что во время своего визита в США Зеленский встретится в Калифорнии с Безосом и Маском. Президент будет обсуждать с предпринимателями вопросы "техногенного прорыва" Украины.
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