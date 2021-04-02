Джо Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили напрямую / коллаж УНИАН

Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает информированный собеседник "Украинской правды" в окружении украинского президента.

По словам источника, разговор недавно закончился.

Читайте такжеПришло время НАТО начать подготовку к предоставлению ПДЧ Украине - СтефанишинаСтороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Российские войска на границе Украины

  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
  • В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
  • 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
  • По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
  • По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и заверил в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
  • Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
  • Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 апреля, проведут прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Звонок должен был состояться на фоне сообщений о том, что Россия укрепляет свои военные силы на востоке Украины.

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Автор: Катерина Комолова