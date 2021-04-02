Джо Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили напрямую / коллаж УНИАН
Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает информированный собеседник "Украинской правды" в окружении украинского президента.
По словам источника, разговор недавно закончился.
Читайте такжеПришло время НАТО начать подготовку к предоставлению ПДЧ Украине - СтефанишинаСтороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.
Российские войска на границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и заверил в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 апреля, проведут прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Звонок должен был состояться на фоне сообщений о том, что Россия укрепляет свои военные силы на востоке Украины.
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