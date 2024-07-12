Зеленский не терпит профессиональной неподготовленности, за что может выставить советников и чиновников за дверь.

Президент Владимир Зеленский не толерантен к подчиненным, которые демонстрируют профессиональную неподготовленность.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из команды президента, Зеленский прикажет чиновникам и советникам выйти из комнаты, если почувствует, что они не полностью готовы. В частности, президент разочарованно уволил своих помощников во время встречи в начале этого года для планирования информационной кампании вокруг мобилизации.

"Если он увидит, что люди не подготовлены или противоречат друг другу, он скажет: "Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени", - сказал член команды на условиях анонимности. Видео дня

Многие опрошенные говорили, что были поражены психической устойчивостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и посредника с миром.

"Его память - это огромная сила. Он держит в голове большой объем информации, он очень быстро улавливает детали и нюансы. Этот дар ускорил его быстрое овладение английским языком - я за этим наблюдал", - сказал экс-министр обороны Алексей Резников.

Другие новости о том, как изменился Зеленский

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский значительно изменился за более чем два года полномасштабной войны. Он напряженный, нетерпеливый, лишенный сна.

Зеленский за время большой войны превратился из опрятного новичка в политике в классическом костюме "в значительно старшего, задумчивого мужчину в военизированной форме с небритой щетиной и темными кругами под его глазами", говорят источники из его команды и чиновники, которые с ним работали. Подробнее об этом - в материале.

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