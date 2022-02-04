Гостями на XXV съезде "УДАРа Виталия Кличко", который состоялся 4 февраля, были, в частности, лидер партии "Голос" Кира Рудык и заместитель председателя "Батькивщины" Сергей Соболев.

Руководители и представители парламентских партий "Голос" и "Батькивщина" поддержали инициативу Виталия Кличко по созыву Национального форума единства Украины для консолидации усилий по защите Украины и демонстрации единства всему миру, передают "Украинские новости".

Гостями на XXV съезде "УДАРа Виталия Кличко", который состоялся 4 февраля, были, в частности, лидер партии "Голос" Кира Рудык и заместитель председателя "Батькивщины" Сергей Соболев.

Кира Рудык в выступлении отметила, что власти сейчас ужесточили преследование оппозиции. И заявила, что оппозиционным партиям следует объединиться.

Сергей Солобев упомянул объединение "Удара" и "Батькивщины" в 2012 году и назвал это примером для всех.

Как сообщалось, по инициативе лидера "УДАРа" Виталия Кличко во время съезда было принято обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины. "Предлагаю созвать Национальный форум единства Украины и согласовать первоочередные шаги, которые усилят государство, сделают экономику более устойчивой, а украинцев более защищенными. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину", – подчеркнул Виталий Кличко.