Там отметили, что при согласии сторон, Баку готов принять такие переговоры.

Официальный Баку готов принять у себя встречу представителей Украины и России для переговоров о прекращении войны.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на полях Дипломатического форума в Анталье, передает Анадолу.

Гаджиев сообщил, что "инициатива была выдвинута Киевом".

"Если будет согласие сторон, то мы, безусловно, готовы организовать эту встречу", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ. "Если поступит предложение, то Баку готов предоставить площадку. Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине", - сказал он.

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