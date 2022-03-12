Баку готов принять украинско-российские переговоры \ фото parla.az
Официальный Баку готов принять у себя встречу представителей Украины и России для переговоров о прекращении войны.
Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на полях Дипломатического форума в Анталье, передает Анадолу.
Гаджиев сообщил, что "инициатива была выдвинута Киевом".
"Если будет согласие сторон, то мы, безусловно, готовы организовать эту встречу", - подчеркнул он.
При этом он отметил, что Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ. "Если поступит предложение, то Баку готов предоставить площадку. Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине", - сказал он.