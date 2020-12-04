Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции, но встреча считалась бы неформальной.

В Брюсселе решили отложить заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз, которое проходит каждый год. Оно должно было состояться в формате видеоконференции 8 декабря.

Об этом сообщает источник DW в структурах ЕС.

Причину собеседник объяснил в желании провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции.

Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения

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На совете ассоциации Евросоюз представляет верховный представитель по внешней политике и политике безопасности, а Украину - премьер-министр.

1 декабря Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором были оценены реформы в Украине. В частности, там говорится, что недавние решения Конституционного суда Украины (КСУ) поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией и подтвердили жизненно важное значение серьезной судебной реформы.

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Автор: Денис Прядко