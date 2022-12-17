Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении права вето относительно принятого Верховной Радой Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" №5655 от 11.06.2021.

Об этом сообщается на сайте АГУ.

"Считаем, что принятая редакция противоречит декларируемой цели законопроекта и требует существенной доработки. Обращаемся к Вам с просьбой применить предоставленное Вам п. 30 ст. 106 Конституции право вето в отношении проекта закона №5655 и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", - говорится в заявлении.

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В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроительства, поскольку отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона. Также этот закон легализует и стимулирует самовольное строительство, поскольку в случае признания судом незаконности строительства его стоимость должна быть возмещена из местного бюджета. А незаконное строительство, осуществленное до вступления в силу закона, легализуется. Монополизируется допуск на рынок. А исключительно государственная функция контроля и надзора за застройщиками передается бизнесу. Зато возможности контроля со стороны местного самоуправления и общественности ограничиваются.

"Общественность лишается прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а следовательно увеличивается количество конфликтов между общественностью и застройщиками. Нарушаются минимум 5 положений Конституции и создается ряд противоречий с Гражданским кодексом", - отмечают в АГУ.

Ассоциация городов также напоминает, что петиция на ветирование проекта закона №5655 за несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, что впервые в истории Украины. А на момент обнародования заявления петиция собрала более 42 тысяч подписей. Ряд замечаний к законопроекту выразили Главное юридическое управление ВР, Министерство культуры и информполитики, Министерство аграрной политики и продовольствия, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции и другие общественные организации и учреждения.

"Представители местного самоуправления надеются на поддержку президента Украины и сохранение в Украине всех достижений децентрализации, достигнутых за прошлые годы", - отмечают в АГУ.