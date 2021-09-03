Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Апелляционный суд оставил в СИЗО бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Заслушав доводы сторон, судьи решили отказать адвокатам Семенченко в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить его под стражей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 сентября, Соломенский райсуд Киева рассматривал ходатайство защитников об изменении Семенченко меры пресечения на любую, что не предусматривает содержание под стражей.

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Во время выступления на заседании суда Семенченко сообщил, что ему плохо. Ему вызвали "скорую".

Медики "скорой" помощи рекомендовали госпитализацию бывшему народному депутату Семену Семенченко, который голодает уже 36 дней, однако он решил продолжить выступление на заседании суда.

Дело Семенченко - справка УНИАН

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки о ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыта по запросу российских спецслужб.

26 июля Соломенский райсуд Киева вновь отправил Семенченко в СИЗО.

Автор: Антонина Доломанжи