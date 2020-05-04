Крым вернется в Украину: посол Киева в Берлине предложил экс-канцлеру Германии пари (видео)

Украинский дипломат отреагировал на скандальные слова Герхарда Шредера о необходимости снятия санкций с РФ из-за коронавируса.

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник предложил 76-летнему бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру поспорить, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так Андрей Мельник отреагировал на недавнее скандальное интервью Герхарда Шредера. Последний, в частности, предложил снять санкции с РФ из-за коронавирусного кризиса - мол, экономические ограничения и так не действенны и не заставят ни одного российского президента вернуть полуостров.

Украинский дипломат назвал тезисы Шредера бесстыдными и подчеркнул: такие призывы свидетельствуют, что санкции таки работают

Герхард Шредер не впервые лоббирует интересы Кремля, ведь он является руководителем совета директоров "Роснефти" и председателем совета акционеров "Нордстрим", которая управляет строительством газопровода "Северный поток".