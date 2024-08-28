Его подозревают в мошенническом завладении более 3,2 млн грн.

По запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"26 августа 2024 года красное оповещение опубликовано в учете Генерального секретариата Интерпола. Среди прочего ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годах", - сообщили в ГБР.

Там напомнили, что бывшего генерала СБУ задержали 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было €592 000, $120 000 и два драгоценных камня. Сейчас расследование продолжается.

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Что известно об Андрее Наумове

Андрей Наумов был главой Главного управления разведки Украины с лета 2019 года до июля 2021. За это время он неоднократно становился "героем" журналистских расследований.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стало известно, что Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину за считанные часы до первых ракетных ударов.

Впоследствии экс-главу СБУ задержали в Сербии. Туда он ехал с незадекларированной крупной суммой наличных и драгоценными камнями, что и стало причиной задержания Наумова на границе.

По данным СМИ, Наумов мог пытаться скрыться от уголовного преследования по подозрению в совершении государственной измены в Сербии, власти которой дружественно настроены к России.

Впоследствии СМИ сообщили, что Наумов может получить убежище в России в обмен на показания против Зеленского. Также его подозревают в том, что он мог передать россиянам сведения, которые позволили армии РФ быстро захватить ЧАЭС.

В то же время в ГБР отмечали, что Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, о системах безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

В конце сентября 2023 года высший суд города Ниш в Сербии приговорил Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. В декабре того же года экс-чиновник вышел из тюрьмы, поскольку на момент оглашения приговора он практически уже отбыл годичный срок заключения. Тогда же ему временно запретили покидать страну.

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