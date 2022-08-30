Теперь он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в России.

Экс-руководитель ГУ внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, против которого открыто уголовное производство о госизмене, может получить убежище в России в обмен на показания против Зеленского.

Об этом говорится в материале The Insider.

Источники The Insider в украинских спецслужбах считают, что Наумов мог передать россиянам сведения, которые позволили армии РФ быстро захватить ЧАЭС.

Відео дня:

Россия предложила ему "убежище" в обмен на показания против Зеленского во время постановочного суда над украинским президентом. Вопросом передачи Наумова России занимается глава МВД Сербии Александр Вулин.

По данным издания, 23 августа Вулин встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, стороны, в частности, обсуждали судьбу Наумова.

После отправки беглого украинского экс-генерала, подозреваемого в госизмене, глава МВД Вулин может и сам переехать в Москву, он ожидает назначения на должность посла Сербии в России, отмечают журналисты.

Наумов был задержан при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией 7 июня.

Бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию.

В настоящее время Наумов находится в сербском СИЗО.

Вас также могут заинтересовать новости: