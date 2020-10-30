По данным журналистов, семья Андрея Наумова приобрела 3-комнатную квартиру на Печерске в четыре раза дешевле рыночных цен.

Семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" под названием «Тайный кадр СБУ: Alter Ego Наумова».

По данным журналистов, квартира и поместье под Киевом оформлены на мать Наумова, но пользуется ими сам чиновник СБУ. Как отмечают «Схемы», информация о Наумове и его состоянии относится к категории "с ограниченным доступом".

От собственных источников в Министерстве юстиции "Схемы" получили копию договора о передаче матери Андрея Наумова Ирине летом 2019 года имущественных прав на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в жилом комплексе Alter Ego в Печерском районе Киева. Она приобрела эти права за 1 миллион 191 тысячу 300 гривень.

Но, согласно ценам от застройщика в 2019-2020 годах, апартаменты такой площади в этом ЖК стоят от почти 4,5 миллиона гривень до 5,5 миллиона. То есть выходит, что купила она его в четыре раза дешевле рыночных цен.

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"То есть Ирине Наумовой жилье в Alter Ego обошлось минимум в 4 раза дешевле. Могла ли она самостоятельно приобрести ценное имущество? Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже больше 10 лет как не имеет, из соцсетей видно, что женщина занимается изготовлением кукол", – говорится в расследовании.

"Схемы" зафиксировали, что Андрей Наумов пользуется этой квартирой. Съемочная группа несколько раз замечала Mercedes с номерами прикрытия, который заезжал и выезжал из подземного паркинга ЖК. А в один из дней, 9 октября, съемочной группе удалось зафиксировать его пассажира – им оказался сам Андрей Наумов.

Кроме квартиры у Наумова есть также частный дом под Киевом, который записан также на его маму.

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Автор: УНИАН