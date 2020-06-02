В КСУ оспорили конституционность закона об амнистии участников Майдана

В феврале 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время Евромайдана.

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины по поводу закона об амнистии протестующих.

Об этом говорится в сообщении на сайте Конституционного Суда Украины.

"Сегодня, 2 июня, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 года №743-VII", - говорится в заметке.

Среди авторов представления - почти в полном составе народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", внефракционные депутаты Антон Поляков, Анна Скороход, Вадим Новинский, а также депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Они просят КСУ признать обжалуемый закон не соответствующим Конституции.

По их убеждению, положения этого закона "противоречат предписаниям Конституции Украины, а его принятие Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения, принятия и вступления в силу законов".

Среди прочего, в частности, отмечается, что этот закон "освободил от уголовной ответственности лиц, которые были участниками массовых акций протеста, начавшихся 21 ноября 2013 года, и подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в совершении уголовных деликтов (статья 1 Закона), освободил от административной ответственности лиц, которые были участниками массовых акций протеста, начавшихся 21 ноября 2013 года, за совершение любых административных правонарушений (статья 4 закона), сформировав тем самым в обществе впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также легализовал освобождение пострадавших от уголовных преступлений от гарантированных им конституционных прав и свобод, что противоречит принципу справедливости как одного из основных принципов верховенства права (статья 8 Конституции Украины)".

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины (регистрационный №4073-1, автором которого был народный депутат Украины Юрий Деревянко).

Принимали сразу в первом и втором чтении без обсуждения и без решения комитета.

Деревянко, выступая на заседании парламента, отметил, что данный закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, "против которых не только возбуждены уголовные дела, которые сейчас находятся в СИЗО, в тюрьме или в других местах, а также в отношении тех лиц, действия которых могут содержать признаки уголовных преступлений, предусмотренных данным законом".

"Речь идет о том, что если сегодня милиция или правоохранительные органы не возбудили уголовное дело в отношении действий лиц в период мирных акций протеста, то эти лица в случае, если будут открыты такие уголовные дела, также подлежат декриминализации", - отметил Деревянко.

По его словам, также закон предусматривает освобождение от административной ответственности всех лиц, "которым выписаны огромные финансовые штрафы, у которых изъяты права (речь идет о водительских правах - УНИАН), а это касается и Автомайдана, в том числе".

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