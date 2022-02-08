Ранее он занимал должность первого заместителя председателя КГГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу председателем Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Президент уже провел с ним встречу, во время которой вручил ему служебное удостоверение.

"Владимир Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала", - говорится в сообщении.

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Алексей Кулеба родом из Киева. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет. В 2005-2008 годах был аспирантом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Имеет степень кандидата наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Также Кулеба был советником гендиректора столичного КП "Плесо".

Ранее занимал должность первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Также работал директором департамента городского благоустройства.