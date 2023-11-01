Экс-советник Офиса президента Украины утверждает, что поделился своей предвыборной программной "для начала дискуссии".

Бывший советник Офиса президента Владимира Зеленского - военный эксперт Алексей Арестович подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы государства.

Такими планами экс-советник ОП поделился с "Интерфакс-Украина". "Да, буду выдвигаться (во время выборов президента Украины - Ред.)", - заявил Арестович. Кроме того, он уже "накрапал" свою программу, поделился ею в Telegram "для начала дискуссии" и утверждал, что ее доработают специалисты.

Арестович сегодня поделился предвыборной программой - главные пункты:

предложил ввести чрезвычайное положение в сфере нацбезопасности, в энергетике и в экономике, чтобы ускорить развитие и сократить процедуры;

снизить учетную ставку до 7%, "делаем дешевые и доступные деньги для производителей";

запустить аудит Украины "в исполнении" кого-то из "Большой четверки" (крупнейшие в мире сети компаний, которые предоставляют аудиторские услуги - Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers и Deloitte);

на фронте становимся в стратегическую оборону;

внести изменения в систему мобилизации - ввести подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных. При этом разрешить мужчинам выезд за границу с условием, что в случае призыва они вернутся на Родину;

массово пропускать в оборонное производство частный бизнес;

потребовать от коллективного Запада вступления в НАТО "с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем";

сократить число вузов в пользу создания нескольких мощных профильных хорошо обеспеченных университетов.

Кроме того, бывший советник ОП полагает, что нужно ввести страховую медицину.

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Стоит отметить, что в Украине очередные выборы президента должны состояться весной 2024 года. Сейчас в обществе идет дискуссия насчет того, стоит ли проводить избирательную гонку в условиях полномасштабной войны против РФ.

Интересные новости Украины об Арестовиче - что стоит знать

Алексей Арестович уже вляпался в несколько скандалов. В частности, обматерил граждан Украины, которые не хотят видеть его президентом, а также на платных семинарах делал сексисткие заявления и описывал насилие, которое якобы хочется применить к женщинам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекал, что РФ может использовать Арестовича как инструмент в своей информационной войне против украинского государства. Бывший советник ОП жестко ответил на такой намек Данилова - использовал нецензурную лексику.

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