В последнее время экс-советник ОП стал очень оппозиционным в своей риторике.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что Россия может использовать экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича как инструмент в своей информационной войне против Украины.

Так, в своем Фейсбуке Данилов отметил, что единственным шансом для России одолеть Украину является создание внутреннего раскола среди украинцев. По его словам, Москва десятилетиями успешно это делала, используя свои "прокси-партии" и коррумпированных политиков, но за последние годы правоохранительная система смогла провести масштабную чистку российской агентуры.

"Но Россия и в дальнейшем будет пытаться на месте одной срезанной головы вырастить несколько новых. В настоящее время по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения. (...) Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов", – пишет Данилов.

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Здесь стоит отметить, что Алексей Арестович, по его собственным же утверждениям, служил в украинской военной разведке. Также хорошо известно об его участии в любительских театральных выступлениях и съемках в нескольких полнометражных фильмах.

Данилов отметил, что упомянутые "аферисты" продвигают на русском языке российские же нарративы – о "провале" контрнаступления, необходимости пересмотра целей войны, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, раздают советы как воевать ВСУ, намекают, что с Россией необходимо договариваться.

"Украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и пресекая их. В свою очередь украинцы должны проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности", – отметил напоследок секретарь СНБО.

Обновлено в 18:27. Алексей Арестович поспешил с ответом на заявление Данилова.

"У каждого в государстве своя функция. СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия - воюет. Арестовича функция – разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у Секретаря РНБО. Пиз*ти державною. А нет, он еще носит слайды президенту, я пару раз видел. Иной пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил. И если Вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и Вы занимаетесь непонятно чем, то, вспомните, что кроме ООН, есть еще секретарь СНБО Украины", – написал он в своем Фейсбуке.

Скандальные заявления Арестовича

В последнее время Алексей Арестович существенно изменил свою публичную риторику. Если раньше в своих эфирах у Марка Фейгина он в основном придерживался тех же позиций, что и украинская власть, то теперь он стал значительно критичнее к действиям украинского руководства.

В частности он критикует действующую власть за недостаточные, по его мнению, усилия по налаживанию собственного производства оружия в Украине, за оборону Бахмута, которая, по его словам, поглотила слишком много ресурсов, а также за ряд других вещей.

"Наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе", – на днях написал Арестович в своем Фейсбуке.

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