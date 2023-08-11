Экс-советник ОП произнес речь, адресованную потенциальным избирателям.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметился новой выходкой. На стриме у известного политического обозревателя и публициста Юрия Романенко он произнес "предвыборную речь", в которой матами объяснил, почему украинцы должны избрать его следующим президентом.

"А я вас хочу спросить, долбо*бы, бл*дь: если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Вы подумайте своей тупоголовой башкой, бл*ть! Я буду сидеть на яхте в Тихом океане после того, как война закончится, есть омаров и вести семинары. А что будет с вами, если вы за меня не проголосуете?" – с ухмылочкой вопрошает в прошлом один из официальных спикеров ОП.

По словам Арестовича, украинцы неверно реагируют на его выступления, в которых озвучиваются проблемы, мешающие украинцам построить цивилизованное государство и в частности победить в войне.

"Вы же просите вас обмануть, вы хотите, чтобы я не приводил вас к реальности. А вы хотите, чтобы все вам рассказывали, какие вы великие, какие вы светлые, какие вы славные. А если вы великие, светлые и славные, то почему ВВП Украины в 2023 году меньше, чем в 1991-м? А ну-ка мне мне объясните. И как так получается, что российские "Ланцеты" поражают все больше целей на поле боя, а мы с этим ничего не можем сделать? И наши "Ланцеты почему-то не появились и не поражают их. А как так получается, что у нас есть командиры-мясники, которые посылают солдат на убой, что сегодня президент вынужден увольнять всех военкомов? Это великий славный народ, которому нельзя признаться, что у нас есть отдельные недостатки?" – заявил он.

Скандалы с Арестовичем

Хотя Алексей Арестович был одним из официальных спикеров Офиса президента и украинской делегации в переговорах по Донбассу в течение нескольких лет, это не мешало ему попадать в скандалы после своих неоднозначных высказываний. Например, в марте 2021 года Арестович обматерил пользователя Фейсбука из-за просьбы перейти в общении с ним на государственный язык.

В сентябре того же года он предлагал переименовать Украину и украинский язык.

А уже в январе 2023 года Арестович был уволен из Офиса президента после очередной неосторожной фразы. На этот раз ему уже не простили комментарий о попадании российской ракеты в жилую многоэтажку.

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